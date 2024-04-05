Третьего апреля на территории Жылыойского района был объявлен режим ЧС природного характера. Из-за повышения уровня воды на реке Жем пришлось закрыть движение на трассе Атырау-Кулсары.

По данным Жылыойского районного акимата, с пятого апреля между Атырау и Кулсары будет курсировать поезд из пяти вагонов. Проезд на нем будет абсолютно бесплатным. Пятого апреля в 10.30 поезд уже отправился на первый рейс из Кулсары в областной центр.

В 19.00 он поедет обратно. По мере необходимости поезд будет останавливаться на станциях Шокпартогай и Макат. Пассажирам необходимо заранее предупредить об остановке проводников.