Старший инженер информационно-аналитической группы ДЧС ЗКО Нуржан Толеуш рассказал, что на сегодняшний день по области эвакуировали почти семь тысяч человек, из них более трёх тысяч детей. В эвакуационных пунктах находится более тысячи человек, остальные расположились у родственников и близких. На контроле находится 13 переливов и 60 разливов. Без транспортного сообщения остаются 10 сёл.

— Откачали более миллиона кубических метров воды, разложили более 200 тысяч мешкотары. Задействованы почти две тысячи сотрудников ДЧС и 365 единиц техники. За последние сутки эвакуировали 141 человека, из них 43 ребёнка. Заблаговременную эвакуацию проводили в Бурлинском и Теректинском районах. Уровень воды в реке Илек повысился до 703 сантиметров. Проводилась эвакуация населения сёл Карачаганак и Димитрово. Общее население в этих сёлах составляет более 300 человек. Сейчас вода спала на 15 сантиметров, — пояснил Нуржан Толеуш.

Он отметил, что по области паводковая ситуация напряженная и находится под контролем.