В ДТП пострадала 19-летняя девушка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Две машины столкнулись на перекрёстке в Уральске Авария произошла сегодня, 3 марта, около 21.00 на пересечении улиц Мухита и Сарайшык. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО,  на перекрёстке столкнулись Lada Priora и ВАЗ-2110. - В результате ДТП пострадала 19-летняя девушка. Ее осматривают врачи скорой помощи. На месте работают сотрудники полиции, - сообщили в полиции. Две машины столкнулись на перекрёстке в Уральске Две машины столкнулись на перекрёстке в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.   Фото Медета МЕДРЕСОВА