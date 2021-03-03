Авария произошла сегодня, 3 марта, около 21.00 на пересечении улиц Мухита и Сарайшык. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, на перекрёстке столкнулись Lada Priora и ВАЗ-2110. - В результате ДТП пострадала 19-летняя девушка. Ее осматривают врачи скорой помощи. На месте работают сотрудники полиции, - сообщили в полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.