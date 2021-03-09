Две пьяные автоледи привлечены к ответственности в Атырау

Иллюстративное фото из архива "МГ" 7 и 8 марта сотрудниками патрульной полиции были выявлены 2 женщины, управлявшие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 7 марта в 02:30 сотрудники патрульной полиции по ул. Молдагуловой остановили автомобиль Toyota Ipsum. При проверке было установлено, что за рулём авто находится 40-летняя женщина в нетрезвом состоянии. Согласно медицинскому освидетельствованию водитель управляла автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. В отношении гражд