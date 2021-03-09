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Социум

Две пьяные автоледи привлечены к ответственности в Атырау

Иллюстративное фото из архива "МГ" 7 и 8 марта сотрудниками патрульной полиции были выявлены 2 женщины, управлявшие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 7 марта в 02:30 сотрудники патрульной полиции по ул. Молдагуловой остановили автомобиль Toyota Ipsum. При проверке было установлено, что за рулём авто находится 40-летняя женщина в нетрезвом состоянии. Согласно медицинскому освидетельствованию водитель управляла автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. В отношении гражд
Дана Рахметова
Две пьяные автоледи привлечены к ответственности в Атырау
20 детей пропали в Атырауской области
20 детей пропали в Атырауской области
Иллюстративное фото из архива "МГ" 7 и 8 марта сотрудниками патрульной полиции были выявлены 2 женщины, управлявшие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 7 марта в 02:30 сотрудники патрульной полиции по ул. Молдагуловой остановили автомобиль Toyota Ipsum. При проверке было установлено, что за рулём авто находится 40-летняя женщина в нетрезвом состоянии. Согласно медицинскому освидетельствованию водитель управляла автомашиной  в состоянии алкогольного опьянения. В отношении  гражданки составлен административный протокол по ст. 608 КоАП РК ""Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения". Решением суда автоледи лишена водительских прав на 7 лет. - Аналогичный случай произошёл 8 марта. В 05.30 сотрудники патрульной полиции в мкр. Привокзальный был остановлен автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находилась 39-летняя автоледи также находилась в нетрезвом состоянии. Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель управляла автомашиной  в состоянии алкогольного опьянения.  В отношении  гражданки составлен административный протокол по ст. 608 КоАП РК. Решением суда автоледи лишена водительских прав на 7 лет, - сообщили в пресс-службе полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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