В связи с капитальным ремонтом дороги по улице Есенжанова с 1 по 10 октября 2019 года будет ограничено движение маршрутов №7, 4, 10, 13, 16, 17, 49, 53, 3К по улице Есенжанова от улицы Молдашева до улицы Пойменная. Движение транспортных средств будет осуществляться по улице Есенжанова, улице Мунайшылар, на улицу Шолохова и далее по утвержденной схеме.

Как сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск, с 1 по 10 октября будет ограничено движение автобусов №7, 4, 10, 13, 16, 17, 49, 53, 3К. -Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.