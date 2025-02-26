Движение для большегрузов ограничат с 1 марта в Атырауской и еще семи областях Казахстана

Речь идет о транспортных средствах с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн.

О вводимых ограничения предупредили в АО «НК «КазАвтоЖол». По данным Нацкомпании, вводится временное ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн в весенний период 2025 года.

— В соответствии с приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 июля 2023 года, ограничение направлено на сохранность республиканских дорог после зимнего сезона и будет действовать с 1 марта по 1 апреля 2025 года в восьми областях, относящихся к «пятой дорожно-климатической зоне», - говорится в сообщении.

С 1 марта ограничение вводится:

Алматинская область

Атырауская область

Жамбылская область

область Ұлытау

Кызылординская область

Мангистауская область

область Жетісу

Туркестанская область.

При этом ограничение не распространяется на следующие виды автотранспорта:

международные грузовые и пассажирские перевозки;

транспорт, задействованный в ликвидации и предупреждении ЧС;

перевозки гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов питания, пассажиров и багажа;

транспорт, используемый для дорожно-строительных работ.

Водителей и владельцев транспортных средств просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.