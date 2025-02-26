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Социум Экономика

Движение для большегрузов ограничат с 1 марта в Атырауской и еще семи областях Казахстана

Речь идет о транспортных средствах с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн.
Дана Рахметова
Движение для большегрузов ограничат с 1 марта в Атырауской и еще семи областях Казахстана

О вводимых ограничения предупредили в АО «НК «КазАвтоЖол». По данным Нацкомпании, вводится временное ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн в весенний период 2025 года.

— В соответствии с приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 июля 2023 года, ограничение направлено на сохранность республиканских дорог после зимнего сезона и будет действовать с 1 марта по 1 апреля 2025 года в восьми областях, относящихся к «пятой дорожно-климатической зоне», - говорится в сообщении.

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С 1 марта ограничение вводится:

  • Алматинская область
  • Атырауская область
  • Жамбылская область
  • область Ұлытау
  • Кызылординская область
  • Мангистауская область
  • область Жетісу
  • Туркестанская область.

При этом ограничение не распространяется на следующие виды автотранспорта:

  • международные грузовые и пассажирские перевозки;
  • транспорт, задействованный в ликвидации и предупреждении ЧС;
  • перевозки гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов питания, пассажиров и багажа;
  • транспорт, используемый для дорожно-строительных работ.

Водителей и владельцев транспортных средств просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

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