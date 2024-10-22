Движение маршрутных автобусов изменится из-за ремонта дороги в Уральске

По информации городского акимата, 22 октября участок дороги по улице С. Тюленина между проспектом Абулхаир хана и улицей Михановой будет временно закрыт на ремонт. В связи с чем временно будет изменена схема движения общественного транспорта №6 и №19.