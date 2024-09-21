Отдел Антитеррористического центра департамента КНБ по Западно-Казахстанской области проводит учения по проверке готовности Бокейординского районного оперативного штаба по борьбе с терроризмом. Из-за этого могут ограничить движение как пешеходов, так и транспорта.

Движение населения и транспорта могут ограничить в ЗКО из-за учений

Отдел Антитеррористического центра департамента КНБ по Западно-Казахстанской области проводит учения по проверке готовности Бокейординского районного оперативного штаба по борьбе с терроризмом. Из-за этого могут ограничить движение как пешеходов, так и транспорта.

По информации оперштаба, учения по проверке готовности Бокейординского районного оперативного штаба по борьбе с терроризмом запланированы на сегодня, 21 сентября.

— Целью мероприятия является проверка уровня готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов по пресечению различных угроз террористического характера, — говорится в сообщении.

В оперштабе призывали казахстанцев с пониманием отнестись к проводимым учениям, возможным временным ограничениям движения населения и автотранспорта, а также соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников госорганов.