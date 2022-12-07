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Происшествия

Двое детей и бабушка погибли при пожаре в Алматинской области

Ещё несколько человек госпитализированы с отравлением. Иллюстративное фото с сайта pexels.com Трагедия произошла после полуночи седьмого декабря в селе Космос. Загорелся частный жилой дом 1961 года постройки. С прошлого года его арендовала семья из восьми человек. При тушении пожара огнеборцы обнаружили тела женщины 1960 годов рождения и её внуков 2018 и 2019 годов рождения. В больницу Есика госпитализированы брат погибших 2022 года рождения, родители 1999 и 1991 годов рождения, супруг погибшей бабушки 1958 года рождения и двое соседей 2002 и 2004 годов рождения. Предварительный диагноз - отра
Дана Рахметова
Двое детей и бабушка погибли при пожаре в Алматинской области
Ещё несколько человек госпитализированы с отравлением.
Как в непогоду разжечь огонь без зажигалки и спичек
Как в непогоду разжечь огонь без зажигалки и спичек
Иллюстративное фото с сайта pexels.com Трагедия произошла после полуночи седьмого декабря в селе Космос. Загорелся частный жилой дом 1961 года постройки. С прошлого года его арендовала семья из восьми человек. При тушении пожара огнеборцы обнаружили тела женщины 1960 годов рождения и её внуков 2018 и 2019 годов рождения. В больницу Есика госпитализированы брат погибших 2022 года рождения, родители 1999 и 1991 годов рождения, супруг погибшей бабушки 1958 года рождения и двое соседей 2002 и 2004 годов рождения. Предварительный диагноз - отравление продуктами горения. Пожар ликвидировали семь сотрудников ДЧС. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Пожар Алматинская область

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