Двое детей и бабушка погибли при пожаре в Алматинской области

Ещё несколько человек госпитализированы с отравлением. Иллюстративное фото с сайта pexels.com Трагедия произошла после полуночи седьмого декабря в селе Космос. Загорелся частный жилой дом 1961 года постройки. С прошлого года его арендовала семья из восьми человек. При тушении пожара огнеборцы обнаружили тела женщины 1960 годов рождения и её внуков 2018 и 2019 годов рождения. В больницу Есика госпитализированы брат погибших 2022 года рождения, родители 1999 и 1991 годов рождения, супруг погибшей бабушки 1958 года рождения и двое соседей 2002 и 2004 годов рождения. Предварительный диагноз - отра