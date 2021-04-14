Двое детей пострадали в аварии в Уральске

Девочки 13 и 10 лет с различными травмами доставлены в больницу, сообщает корреспондент портала Мой ГОРОД". Авария произошла сегодня, 14 апреля, около 8.00 на пересечении улиц Курмангалиева и Чуйкова. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, на перекрестке столкнулись две машины: "Лада Гранта" и "Мазда". – В результате ДТП две несовершеннолетние девочки 13 и 10 лет с различными травмами доставлены в больницу. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины ДТП. После будет дана правовая оценка, - сообщили в полиции. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что одна