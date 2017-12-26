Всего в 2017 году советом по этике было рассмотрено 43 дисциплинарных дела, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как рассказал председатель совета по этике ЗКО Булат ИСАКОВ, всего за год было проведено 13 заседаний совета по делам госслужбы. - На них было рассмотрено 93 вопроса, из которых 43 - по дисциплинарным делам, - пояснил Булат ИСАКОВ. По итогам работы совета, двое госслужащих были уволены и еще 17 получили предупреждение о неполном служебном соответствии. Таже 8 решений совета по этике были обжалованы в суде, однако ни один из них не был отменен.