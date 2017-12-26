Фото из архива "МГ" Как рассказал председатель совета по этике ЗКО Булат ИСАКОВ, всего за год было проведено 13 заседаний совета по делам госслужбы. - На них было рассмотрено 93 вопроса, из которых 43 - по дисциплинарным делам, - пояснил Булат ИСАКОВ. По итогам работы совета, двое госслужащих были уволены и еще 17 получили предупреждение о неполном служебном соответствии. Таже 8 решений совета по этике были обжалованы в суде, однако ни один из них не был отменен.