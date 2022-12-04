Двое маленьких детей погибли при пожаре на юге Казахстана

Они остались дома без присмотра взрослых. Иллюстративное фото с сайта pexels.com Трагедия произошла в 23:55 второго декабря в городе Шу. Загорелись домашние вещи и мебель в частном жилом доме. На месте пожара обнаружены тела двоих детей: 2017 и 2020 годов рождения. - На момент пожара дети находились дома одни, без присмотра взрослых. По предварительным данным, мать погибших детей 1989 года рождения оставила детей дома и ушла, закрыв снаружи дверь, - рассказали в пресс-службе МЧС Казахстана. В министерстве отметили, что 22 октября пожарные посетили этот дом и разъясняли правила пожарной безопас