ДТП произошло недалеко от посёлка Трекино района Байтерек. Столкнулись три авто, из них два автомобиля марки "Фольксваген" и один марки "Тойота". В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что в ДТП пострадали 5 человек. - Вызов на станцию скорой поступил в 16.38. Через 10 минут медики были на месте аварии. Двое мужчин примерно 30-35 лет скончались до приезда скорой помощи. 52-летний мужчина, 37-летняя женщина и 8-летний ребёнок были доставлены в городскую многопрофильную больницу. Всем диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Позже ребёнок был переведён в Областную многопрофильную детскую больницу, - пояснили в управлении здравоохранения.. В департаменте полиции ЗКО ДТП пообещали прокомментировать позже.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.