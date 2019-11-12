Двое осужденных напали на надзирателей в ЗКО

Сотрудник колонии получил телесные повреждения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе КУИС МВД РК, случай произошел в мае этого года. В учреждении максимальной безопасности РУ-170/3 двое осужденных напали на надзирателей. – Во время обхода отрядов сотрудниками департамента УИС и учреждения РУ-170/3 был обнаружен и изъят запрещенный предмет у осужденных. В это время осужденные оказали неповиновение, сопротивление и насильно пытались овладеть обнаруженным предметом. В результате контролер поста получил телесные повреждения, - с