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Социум

Двое осужденных напали на надзирателей в ЗКО

Сотрудник колонии получил телесные повреждения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе КУИС МВД РК, случай произошел в мае этого года. В учреждении максимальной безопасности РУ-170/3 двое осужденных напали на надзирателей. – Во время обхода отрядов сотрудниками департамента УИС и учреждения РУ-170/3 был обнаружен и изъят запрещенный предмет у осужденных. В это время осужденные оказали неповиновение, сопротивление и насильно пытались овладеть обнаруженным предметом. В результате контролер поста получил телесные повреждения, - с
Арайлым Усербаева
Двое осужденных напали на надзирателей в ЗКО
Сотрудник колонии получил телесные повреждения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе КУИС МВД РК, случай произошел в мае этого года. В учреждении максимальной безопасности РУ-170/3 двое осужденных напали на надзирателей. – Во время обхода отрядов сотрудниками департамента УИС и учреждения РУ-170/3 был обнаружен и изъят запрещенный предмет у осужденных. В это время осужденные оказали неповиновение, сопротивление и насильно пытались овладеть обнаруженным предметом. В результате контролер поста получил телесные повреждения, - сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета УИС МВД РК Тенизжан Джанибеков. По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа Управления полиции города и возбуждено уголовное дело в отношении осужденных, применявших силу в отношении сотрудников учреждения. Чтобы предовратить подобные правонарушения, среди осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УИС, прошло открытое выездное судебное заседание на территории колонии. - Согласно приговору Уральского городского суда от 8 ноября 2019 года, осужденные, совершившие противоправные действия в отношении сотрудников, обеспечивающих изоляцию от общества были признаны виновными по ст. 429 УК РК «Угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества» и приговорены к 3 годам 6 месяцам лишения свободы учреждения чрезвычайной безопасности, - добавил Тенизжан Джанибеков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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