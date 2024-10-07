Шахта «Саяк-3» относится к Саякскому руднику, который принадлежит Производственному объединению «Балхашцветмет». Владелец — корпорация «Казахмыс». На шахте добывают медно-сульфидную руду.

Двое рабочих погибли на шахте в Карагандинской области

ЧП на шахте произошло шестого октября.

— Оперативно проведена эвакуация всех работников. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения. К сожалению, два работника скончались, — сообщили в пресс-службе «Казахмыса».

Для выяснения обстоятельств и причин происшествия создали специальную комиссию по расследованию трагического случая. В корпорации отметили, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь.

В департаменте полиции Карагандинской области, тем временем, сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 277 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

Шахта «Саяк-3» относится к Саякскому руднику, который принадлежит производственному объединению «Балхашцветмет». Владелец — корпорация «Казахмыс». На шахте добывают медно-сульфидную руду.







