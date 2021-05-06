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Социум

Двое жителей ЗКО заболели COVID-19 после получения вакцины

Оба они получили два компонента вакцины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На брифинге в РСК и.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков сообщил, что на 6 мая І компонентом всего привились 52 565 (77%) человек, ІІ компонент получили 19 982 человека. - Кроме того, 25 апреля получили вакцину отечественного производства QAZVAС - 2 000 доз (І компонент – 1000, ІІ компонент – 1000 доз). На сегодняшний день из поступившей партии сделано 880 доз (88%). 5 мая поставлена арабская вакцина Hayat-Vax, произведенная в ОАЭ в количестве 17 500
Дана Рахметова
Двое жителей ЗКО заболели COVID-19 после получения вакцины
Оба они получили два компонента вакцины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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Иллюстративное фото из архива "МГ" На брифинге в РСК и.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков сообщил, что на 6 мая  І компонентом всего  привились 52 565 (77%) человек, ІІ компонент получили 19 982 человека. - Кроме того, 25 апреля получили вакцину отечественного производства QAZVAС - 2 000 доз (І компонент – 1000, ІІ компонент – 1000 доз).  На сегодняшний день из поступившей партии сделано 880 доз (88%). 5 мая поставлена арабская вакцина Hayat-Vax, произведенная в ОАЭ в количестве 17 500 доз (8 750 доз – І компонент, 8 750 доз – ІІ компонент), - рассказал Арман Калибеков. Стоит отметить, что глава департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал, что в области два человека заболели COVID-19 после получения двух компонентов вакцины. Оба они были в контакте с больными людьми. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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