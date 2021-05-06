Двое жителей ЗКО заболели COVID-19 после получения вакцины

Оба они получили два компонента вакцины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На брифинге в РСК и.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков сообщил, что на 6 мая І компонентом всего привились 52 565 (77%) человек, ІІ компонент получили 19 982 человека. - Кроме того, 25 апреля получили вакцину отечественного производства QAZVAС - 2 000 доз (І компонент – 1000, ІІ компонент – 1000 доз). На сегодняшний день из поступившей партии сделано 880 доз (88%). 5 мая поставлена арабская вакцина Hayat-Vax, произведенная в ОАЭ в количестве 17 500