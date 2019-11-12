Двух пешеходов сбил пассажирский автобус в Уральске

ДТП произошло сегодня, 12 ноября, по проспекту Нурсултана Назарбаева, возле остановки имени Ахмедияр Батыра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, двое мужчин попали под колеса пассажирского автобуса маршрута №5 в 11.30. - По предварительным данным, 45-летний водитель автобуса маршрута №5 ехал на разрешающий свет светофора и, не доезжая остановки имени Ахмедияр батыра совершил наезд на двух мужчин. После чего пострадавшие были отправлены в травмпункт. Стоит отметить, что позже все участники ДТП пройдут освидетельствование в наркологии