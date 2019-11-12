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Происшествия Социум

Двух пешеходов сбил пассажирский автобус в Уральске

ДТП произошло сегодня, 12 ноября, по проспекту Нурсултана Назарбаева, возле остановки имени Ахмедияр Батыра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, двое мужчин попали под колеса пассажирского автобуса маршрута №5 в 11.30. - По предварительным данным, 45-летний водитель автобуса маршрута №5 ехал на разрешающий свет светофора и, не доезжая остановки имени Ахмедияр батыра совершил наезд на двух мужчин. После чего пострадавшие были отправлены в травмпункт. Стоит отметить, что позже все участники ДТП пройдут освидетельствование в наркологии
Кристина Кобина
Двух пешеходов сбил пассажирский автобус в Уральске
ДТП произошло сегодня, 12 ноября, по проспекту Нурсултана Назарбаева, возле остановки имени Ахмедияр Батыра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, двое мужчин попали под колеса пассажирского автобуса маршрута №5 в 11.30. - По предварительным данным, 45-летний водитель автобуса маршрута №5 ехал на разрешающий свет светофора и, не доезжая остановки имени Ахмедияр батыра совершил наезд на двух мужчин. После чего пострадавшие были отправлены в травмпункт. Стоит отметить, что позже все участники ДТП пройдут освидетельствование в наркологии, - пояснили в пресс-службе полиции ЗКО. Очевидцы рассказали, что пассажиры, которые находились в автобусе, не пострадали. О состоянии пострадавших пешеходов рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. - Мужчины 41 и 33 лет были доставлены в Областную многопрофильную больницу. По предварительным данным, они получили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Также у одного из них закрытая травма живота и у другого перелом ребер, - рассказали в облздраве. Другие подробности выясняются.
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ДТП пешеходы пассажирский автобус

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