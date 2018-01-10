Иллюстративное фото из архива "МГ" Звонившие на пульт «102» сообщали о разбойных нападениях. В первом случае в полицию позвонила женщина, она заявила, что у ее сына двое неизвестных украли дорогостоящий смартфон. Как выяснилось позже, телефон школьник просто потерял, и чтобы его нашли быстрее, мама решила обмануть полицейских. Теперь ей грозит немаленький штраф. - В настоящий момент по данному факту ведется расследование в отношении женщины, решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности за заведомо ложный вызов специальных служб. Ее ждет штраф в размере 30 МРП, - сообщила старший инспектор УВД г. Уральск Мадина КУСПАНОВА. Второй ложный донос сделал 41-летний мужчина. По телефону он рассказал, что у него отобрали деньги. На самом деле мужчина все выдумал. - На месте, в районе совершения преступления, находился сам потерпевший, другие лица тоже находились вместе с ним. Все они были доставлены в УВД, в ходе разбирательств было установлено, что потерпевший совершил ложный донос. В отношении него со стороны третьих лиц никакого преступления не было совершено. Конфликт был, но физического насилия нет. По данному факту было возбуждено уголовное дело, - сказал заместитель начальника УВД г. Уральск Нурлан БИСЕНОВ. Полицейские еще раз предупреждают, хорошо подумать, прежде чем взять в руки телефон и набрать номер спецслужб. Во-первых, это может обернуться тюремным сроком, а во-вторых, пока пожарные, полицейские и врачи едут оказывать помощь тем, кто в ней не нуждается, возможно, кому-то в этот момент она действительно требуется.