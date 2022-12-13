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Социум

Двухэтажный дом сгорел в ЗКО

Огнем также была охвачена хозпостройка, расположенная во дворе дома, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Пожар произошел 13 декабря около 11:00 в частном доме по улице Школьная в поселке Мичурино района Байтерек. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в двухэтажном частном жилом доме горела мансарда на общей площади 260 квадратных метров, а также отдельно стоящая хозяйственная постройка во дворе дома на площади 150 квадратных метров и четыре рулона сена. Пожар ликвидирован в 15:03. Тушением пожара занимались 22 сотрудника ДЧС ЗКО и семь единиц техники. На месте пожара раб
Арайлым Усербаева
Двухэтажный дом сгорел в ЗКО
Огнем также была охвачена хозпостройка, расположенная во дворе дома, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Двухэтажный дом сгорел в ЗКО
Двухэтажный дом сгорел в ЗКО
Скриншот с видео Пожар произошел 13 декабря около 11:00 в частном доме по улице Школьная в поселке Мичурино района Байтерек. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в двухэтажном частном жилом доме горела мансарда на общей площади 260 квадратных метров, а также отдельно стоящая хозяйственная постройка во дворе дома на площади 150 квадратных метров и четыре рулона сена. Пожар ликвидирован в 15:03. Тушением пожара занимались 22 сотрудника ДЧС ЗКО и семь единиц техники. На месте пожара работают дознаватель ОЧС района Байтерек и специалист исследовательской испытательной пожарной лаборатории Департамента по ЧС ЗКО. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара, материальный ущерб, виновные лица устанавливаются. N8WsydxUnlM Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
Пожар дом

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