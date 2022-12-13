Двухэтажный дом сгорел в ЗКО

Огнем также была охвачена хозпостройка, расположенная во дворе дома, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Пожар произошел 13 декабря около 11:00 в частном доме по улице Школьная в поселке Мичурино района Байтерек. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в двухэтажном частном жилом доме горела мансарда на общей площади 260 квадратных метров, а также отдельно стоящая хозяйственная постройка во дворе дома на площади 150 квадратных метров и четыре рулона сена. Пожар ликвидирован в 15:03. Тушением пожара занимались 22 сотрудника ДЧС ЗКО и семь единиц техники. На месте пожара раб