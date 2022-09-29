Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Жетысу сообщили, что наезд произошёл 28 сентября в микрорайоне Шыгыс. По предварительным данным, мальчик играл на проезжей части у своего дома и оказался под колёсами Toyota Cresta. За рулём находился 38-летний мужчина. Ребёнок погиб. Полиция ведёт следствие. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.