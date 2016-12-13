По факту смерти ребенка ведется досудебное расследование. После проведения эпидемиологического расследования врачи сообщили, что пищевое отравление не могло стать причиной смерти. Напомним, в смерти девочки её родители обвинили врачей. Сезим Жумахан и ее 4-летний брат поступили в больницу вечером 2 декабря с признаками отравления. Через два дня девочка умерла в реанимационном отделении детской инфекционной больницы. По словам главного врача Мангистауской областной детской инфекционной больницы Сару ЕРМУХАНОВОЙ, детям оказывали должное лечение. - Дети съели шаурму, после чего началась рвота. С рвотой мы оставили их в палате наблюдения ровно на 4 часа. В течение этого времени отпаивали ребенка регидроном. Самочувствие ребенка не ухудшилось, девочка стала играть, рвоты не было. В связи с этим ребенка отпустили домой с рекомендациями, как принимать лекарства, питье и еду. Но на следующий день они вновь поступили к нам, ребенку стало плохо. Девочку сразу же перевели в реанимацию. В реанимации провели все реанимационные мероприятия, несмотря на которые ребенку стало хуже и в 0.30 минут 4 декабря была констатирована смерть. После родители отказались от судебно-медицинской экспертизы и написали заявление, что претензий к медикам не имеют. Заключительный диагноз - отравление неясной этиологии. Сейчас проверка началась, проводится независимая экспертиза, причины смерти будут устанавливать, - рассказала Сару ЕРМУХАНОВА. Санэпидемиологи Актау после проведения лабораторного расследования пришли к выводу, что пищевая интоксикация не могла стать причиной смерти двухлетней Сезим ЖУМАХАН. - При эпидемиологическом расследовании данного случая управлением защиты прав потребителей Актау установлено, что отравление двухлетней девочки не связано с продуктами питания, в частности донером, приобретенным в кафе. По результатам лабораторных исследований донера патогенная микрофлора не обнаружена. Повторных случаев и жалоб, связанных с этой продукцией не поступало, - сообщают в управлении по защите прав потребителей Актау. В пресс-службе департамента внутренних дел Мангистауской области сообщили, что назначена судебно-медицинская экспертиза. Дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований.