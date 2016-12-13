Двухлетняя девочка из Актау умерла не из-за донера - санврачи
После смерти двухлетней Сезим в детской инфекционной больнице началась независимая экспертиза, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По факту смерти ребенка ведется досудебное расследование. После проведения эпидемиологического расследования врачи сообщили, что пищевое отравление не могло стать причиной смерти.
Напомним, в смерти девочки её родители обвинили врачей. Сезим Жумахан и ее 4-летний брат поступили в больницу вечером 2 декабря с признаками отравления. Через два дня девочка умерла в реанимационном отделении детской инфекционной больницы.
По словам главного врача Мангистауской областной детской инфекционной больницы Сару ЕРМУХАНОВОЙ, детям оказывали должное лечение.
- Дети съели шаурму, после чего началась рвота. С рвотой мы оставили их в палате наблюдения ровно на 4 часа. В течение этого времени отпаивали ребенка регидроном. Самочувствие ребенка не ухудшилось, девочка стала играть, рвоты не было. В связи с этим ребенка отпустили домой с рекомендациями, как принимать лекарства, питье и еду. Но на следующий день они вновь поступили к нам, ребенку стало плохо. Девочку сразу же перевели в реанимацию. В реанимации провели все реанимационные мероприятия, несмотря на которые ребенку стало хуже и в 0.30 минут 4 декабря была констатирована смерть. После родители отказались от судебно-медицинской экспертизы и написали заявление, что претензий к медикам не имеют. Заключительный диагноз - отравление неясной этиологии. Сейчас проверка началась, проводится независимая экспертиза, причины смерти будут устанавливать, - рассказала Сару ЕРМУХАНОВА.
Санэпидемиологи Актау после проведения лабораторного расследования пришли к выводу, что пищевая интоксикация не могла стать причиной смерти двухлетней Сезим ЖУМАХАН.
- При эпидемиологическом расследовании данного случая управлением защиты прав потребителей Актау установлено, что отравление двухлетней девочки не связано с продуктами питания, в частности донером, приобретенным в кафе. По результатам лабораторных исследований донера патогенная микрофлора не обнаружена. Повторных случаев и жалоб, связанных с этой продукцией не поступало, - сообщают в управлении по защите прав потребителей Актау.
В пресс-службе департамента внутренних дел Мангистауской области сообщили, что назначена судебно-медицинская экспертиза. Дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований.
Регина ЯСНАЯ
