В ночь на 12 декабря в Уральске начался обильный снегопад. Горожане отмечают, что хорошо коммунальщики справились со своей работой только на центральных улицах.- Я хожу тут каждое утро. И могу сказать, как только выпадет снег, коммунальные службы тут же его расчищают и вывозят. Я, конечно, доволен работой коммунальных служб. Нареканий никаких у меня нет, - рассказал житель города Петр НАСИПОВ. Но есть и другое мнение. - Меня устраивает, как расчищают только центральные улицы. Но я живу в Казах ауле, а там просто невозможно пройти. Мы перемещаемся только по тропинкам, которые сами натоптали, - говорит местная жительница Арайлым. Как сообщили в пресс- службе городского акимата, сегодня ночью новой снегоуборочной техникой "Arctic Machine" было убрано более 1,5 тысячи кубов снега. Всего же было вывезено более двух тысяч кубов. Задействована 91 единица техники и 265 дорожных рабочих. За ночь выпало 20 сантиметров снега. В акимате отметили, что за весь период снегопадов из города вывезено около 35 тысяч кубов снега.