По сообщению пресс-службы городского суда, после того, как приговором суда ответчики были признаны виновными по ч.2 ст.105 УК РК за доведение до самоубийства с иском о возмещении материального и морального вреда обратилась мать молодого человека. Погибший сын был единственным у матери. После его смерти женщина долгое время находилась в депрессии, была замкнутой. За моральный вред она просила взыскать с осужденных компенсацию. - Решением Атырауского городского суда в пользу матери потерпевшего взысканы материальный вред в размере 38 500 тенге и компенсация морального вреда в размере 1 млн тенге с каждого ответчика. Решение суда не вступило в законную силу, - заключили в пресс-службе.