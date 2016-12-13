В новой котельной установлены 4 котла мощностью 10 МВт каждый. При этом, как рассказал, все котлы энергосберегающие, что позволит сократить затраты электроэнергии на 30%. К слову, работать будут два котла из расчета, если температура воздуха зимой опустится до -25 градусов. Если же морозы достигнут 30-градусной отметки, то тогда подключат еще один котел (четвертый останется в резерве). Старая же Центральная котельная, что находится в северной части города, после запуска новой будет законсервирована. Как отметил, присутствовавший на открытии объекта, строительство котельной стало возможным благодаря заключенному меморандуму между руководством КПО б.в. и Бурлинского района, в рамках которого на три года для района было выделено 30 миллионов долларов. Строительство котельной обошлось в 1,3 млрд тенге. К слову, котельную, строительство которой началось в 2015 году, планировали сдать еще весной, но из-за рефинансирования сроки были передвинуты. Также в Аксае после капитального ремонта вновь был открыт спортивный клуб «Сарыарка», сменивший название на «Аксай». Он был отремонтирован на средства КПО (порядка 200 миллионов тенге). В клубе, помимо фитнес-зала, есть плавательный бассейн, посещать которые теперь смогут все желающие.