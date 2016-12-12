Как пояснили организаторы конкурса, главная цель мероприятия – награждение и поддержание молодого поколения, которые в своей служебной сфере отличились профессиональным мастерством, а также тех, кто на областном и республиканском уровне активно участвуют в социальной жизни общества и реализуют молодежную политику. - Эта премия проводится уже девятый год подряд. Количество участников ежегодно увеличивается. В этом году на участие в конкурсе было подано 150 заявок, признаюсь, выбирать было сложно, все достойны. У нас 15 номинаций, из них 12 основные, а остальные 3 - новые. Это номинация "Милосердие", "За мужество и отвагу" и ещё одна новая номинация "Лучший лидер школы", - рассказалаИтак, победу в номинации "Лучший молодой лидер" одержал Нургали ЖОЛДАСКАЛИЕВ, приз за "Лучший бизнес проект" достался проекту "Алға, Қазақстан", «Лучшая молодежная организация» - Молодежный трудовой отряд «Жасыл Ел», «Лучший молодой спортсмен» - Абзал АЖГАЛИЕВ, «Лучший студент» - Алихан БАЙМУХАМБЕТОВ, «Лучший молодой лидер школы» - ученик 11-го класса НИШ Бакдаулет ЗАКИРОВ, «Лучший молодой журналист» - корреспондент телеканала ТДК-42 Жандос ХАМЗА, «Лучший молодой ученый» - Рухан КУЛБАЕВ, «Лучший молодой специалист» - электромонтёр ЗапКазРЭК Денис КОМАРОВ, «Лучший молодой врач» - Тимур ЕСПЕНТАЕВ, «Лучший молодой работник искусства» - хореограф Аслан ТЛЕУГАЛИЕВ, «Лучший молодой учитель» - преподаватель из НИШ Бакытгуль АБДИРОВА. Также приз в специальной номинации "Милосердие" получил благотворительный магазин "Аяла", в номинации "За смелость и отвагу" приз получили сотрудники Абайского отдела полиции Аслан АЙТМУХАНОВ и Ардак ИБРАШЕВ. Кульминацией премии стало объявление победителя в номинации "Прорыв года", здесь лучшей была признана спортсменка Екатерина ЛАРИОНОВА. Аким области Алтай КУЛЬГИНОВ назвал эту победу прорывом 25-ти летия. - Выбирать лучшего, конечно, всегда сложно. Но если хорошо трудиться, то результат обязательно будет. Я считаю, что сегодня нет проигравших. Также хочу сказать, что Катя - наша гордость, эту победу она заслужила. И добавлю, что Катя после Олимпийских игр, получила орден "Курмет" от президента РК, - подытожил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ.