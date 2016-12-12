Пожар произошел сегодня вечером, 12 декабря, в 9-этажном доме по проспекту Евразия, 104/1. По словам жительницы дома, в подъезде горели щитки. Когда она вышла в подъезд, горел уже щиток на втором этаже. Инженер УЧС лейтенант гражданской защиты Абай МЕНЕШЕВ сообщил, что горела электропроводка в подъезде. - Сгорела проводка с 1 по 4 этаж, - рассказал Абай МЕНЕШЕВ. - Причина возгорания пока не известна. Было задействовано 5 единиц техники, а также КУНГ для обогрева эвакуированных жителей. Всего было эвакуировано 120 человек, среди них 10 детей, в том числе грудной ребенок. Между тем, фельдшер скорой помощи Наталья ДОСКАЛИЕВА пояснила, что состояние грудного ребенка оценивается как средней степени тяжести. - Ребенок, возможно, надышался дымом. Он немного вялый, в связи с этим мы увозим его в областную детскую больницу на осмотр и наблюдение врачей. В этой квартире была еще 14-летняя девочка. У нее тоже отравление угарным дымом легкой степени. Ее тоже забираем в детскую больницу. А у одной из эвакуированных женщин поднялось артериальное давление, ей сделали укол, и она пошла на обогрев, - пояснила Наталья Доскалиева. Эвакуированные жильцы больше часа стояли на улице, тех, кто нуждался в обогреве, отводили в КУНГ. На месте до сих пор работают пожарные дознаватели и дежурит машина скорой помощи. Другие подробности выясняются.