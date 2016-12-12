Сегодня в рамках празднования юбилейного Дня независимости Казахстана студенты и работники областной филармонии им М. Ускенбаева поддержали республиканский флешмоб домбристов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Безымянный Как сообщила заместитель директора филармонии Жанылсын МУЖИЕВА, почти 40 музыкантов исполнили кюй Курмангазы «Сары-Арка». Музыкальное выступление прошло в торгово-развлекательном комплексе «Актау». Жители города, пришедшие на шопинг, смогли насладиться звуками казахского кюя. RWUTvJ1qhcE Ольга КАРАСЕВА