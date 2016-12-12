Cегодня, 12 декабря, на площади Победы аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ поздравил всех с 25-летием независимости РК и вручил ключи от автомобилей участковым инспекторам.- С момента образования местной полицейской службы проделана определенная работа по укреплению правопорядка, общественной и дорожной безопасности на территории нашей области. По сравнению с прошлым годом, уровень преступности снизился. Учитывая, что участковые инспектора полиции в сельской местности испытывают определенные трудности в повседневной работе, было принято решение о выделении новых автомашин для них. Это позволит нам улучшить мобильность и эффективность работы, и поднимет доверие населения к работе полиции в целом, - рассказал руководитель МПС ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН.За последние два года благодаря местным исполнительным органам, а также депутатскому корпусу практически полностью переоснащена дорожно-патрульная полиция. Личный состав на 100% обеспечен видеожетонами и видеорегистраторами в служебных автомашинах. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, за 11 месяцев нынешнего года снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений более чем на 20%, преступлений небольшой тяжести - на 25%. На 16% увеличилось количество выявленных уголовных проступков.