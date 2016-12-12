Всего ДВД ЗКО выделено 60 новеньких автомашин, 50 из них предназначены для участковых сельских округов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dvd (2) Cегодня, 12 декабря, на площади Победы аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ поздравил всех с 25-летием независимости РК и вручил ключи от автомобилей участковым инспекторам.   dvd (6) - С момента образования местной полицейской службы проделана определенная работа по укреплению правопорядка, общественной и дорожной безопасности на территории нашей области. По сравнению с прошлым годом, уровень преступности снизился. Учитывая, что участковые инспектора полиции в сельской местности испытывают определенные трудности в повседневной работе, было принято решение о выделении новых автомашин для них. Это позволит нам улучшить мобильность и эффективность работы, и поднимет доверие населения к работе полиции в целом, - рассказал руководитель МПС ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН. dvd (7) За последние два года благодаря местным исполнительным органам, а также депутатскому корпусу практически полностью переоснащена дорожно-патрульная полиция. Личный состав на 100% обеспечен видеожетонами и видеорегистраторами в служебных автомашинах. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, за 11 месяцев нынешнего года снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений более чем на 20%, преступлений небольшой тяжести - на 25%. На 16% увеличилось количество выявленных уголовных проступков. Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА