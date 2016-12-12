Санкцию на арест предполагаемому главе ОПГ, которая, по данным следствия занималась хищением нефти, выдали накануне. Дело рассматривалось в ИВС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу Актюбинского областного суда. 7ee8e006-8d29-4d1b-b0fa-1dff66f6e843 Аресты по громкому делу продолжаются. Среди подозреваемых оказались и иностранцы. В частности сегодня в суде № 2 г. Актобе судья Зинаида ШМИРОВА выдала санкцию на арест еще троих подозреваемых, в том числе 47-летнего гражданина Российской Федерации Аскара Сарамбетова. Он выходец из Оренбургской области. Вместе с ним на 2 месяца в следственный изолятор отправились 30-летние Нурлан Кайрбаев и Валерий Аксаков. Оба жители Актюбинской области. Всего в итоге на сегодня суд по ходатайству органов досудебного расследования санкционировал аресты 12 человек. Ближайшие 2 месяца Батыров Б., Казкенов Н., Дусупов С., Еркетаев Е., Амитов А., Ильясов Ж. Калиев А., Аксаков В., Сарсенов А., Избасар Е., Сарамбетов А., Кайрбаев Н. проведут под стражей. - Органом досудебного расследования указанные лица подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 197 ч. 4 п. 1,2 (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения) и ст. 262 ч. 2 (создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем) УК РК, - рассказала и.о. руководителя информационного отдела Актюбинского областного суда Илиада ДОСОВА. 27757a9a-fda7-47d4-bd45-fa0057e927be Масштабную спецоперацию по пресечению дея­тельности организованных пре­ступных групп, занимающихся хи­щением и незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов КНБ совместно с Национальным бюро по противо­действию коррупции и МВД в Актюбин­ской области провели 7 декабря этого года. Всего задержаны 15 человек. Сабина АСКАРОВА