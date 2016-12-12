- Внедрение трехъзычия в наше время стало наиболее актуально, мы это понимаем и даем детям базовую основу, с которой они спокойно адаптируются в школе, - поясняет Айжан. – Также у нас дети учатся письму, чтению азам математики и многому другому, что так необходимо для гармоничного развития ребенка. Чтобы охватить всю программу, мы предлагаем 3-часовое пребывание 3 раза в неделю. Для малышей от 1 года и до 2 лет у нас своя программа, благодаря которой у ребенка развивается мелкая моторика рук, он начинает общаться со сверстниками и такая ранняя социализация благотворно влияет на его дальнейшую социализацию.Одним из основных критериев остается физическое развитие. В студии с детьми занимаются не только подвижными играми, но и йогой, и закаливанием. Тем самым у детей вырабатывается стойкий иммунитет, который защитит от вирусов и простуды. Песочная терапия, которую также проводят с детьми развивает мелкую моторику рук, а также благотворно влияет на психологическое и эмоциональное состояние ребенка. - Я люблю писать на песке буквы, - говорит маленький Андрей. – А еще могу нарисовать остров и рыбку. А еще хочу научиться рисовать цветок, красивый для мамы. С детьми, которые плохо говорят или не выговаривают буквы, в студии работает квалифицированный логопед-дефектолог. - Многие родители не обращают внимание на то, что ребенок не правильно выговаривает буквы или не произносит их совсем, - говорит логопед. – А между тем, практически все дети, которые плохо говорят, в будущем плохо читают, не успевают усваивать материал, и как следствие начинают комплексовать перед сверстниками. Поэтому я советую решить проблему с постановкой речи до того, как ваш малыш пойдет в первый класс. Если вы хотите, чтобы ваш малыш стал самостоятельным, подготовился к школе и перестал «картавить», то приходите в студию «Шаги в мир», где дети проведут время с пользой и не заскучают. Ждем вас по адресу: ул. Алмазова, 63-1 (ост. Юбилейная). Контактный телефон: 53-23-11. На правах рекламы.
