Ваш малыш не ходит в детский сад, и нет возможности нанять репетитора для того, чтобы подготовить его к школе? Свои услуги по развитию и воспитанию ребенка предлагает студия «Шаги в мир».  1 Уже не первый год в городе работает студия развития и воспитания «Шаги в мир». Здесь всегда уютно и весело, тут рады каждому малышу в возрасте от года и до 7 лет. Дети учатся читать и писать, лепить и рисовать, творчески мыслить и рассуждать, а также опытные педагоги  обучают навыкам здорового образа жизни и самостоятельности. 2 - Мы обучаем детей по программе раннего гармоничного развития, применяя не только опыт лучших мировых педагогов, но и методики наших педагогов, - говорит директор студии Айжан. – Для каждого возраста у нас разработаны различные программы, но, тем не менее, за основу берутся три основных направления: эстетическое, физическое и интеллектуальное. Это дает возможность ребенку раскрыться и стать более уверенным в себе и своих возможностях. 3 Занятия в студии проводятся в группах на казахском и русском языках, тем самым они не испытывают трудности в общении, а также детям прививают любовь к английскому языку и преподают его тут не за партой, а в игровой форме, что не даст ребенку заскучать. 4

 - Внедрение трехъзычия в наше время стало наиболее актуально, мы это понимаем и даем детям базовую основу, с которой они спокойно адаптируются в школе, - поясняет Айжан. –  Также у нас дети учатся письму, чтению азам математики и многому другому, что так необходимо для гармоничного развития ребенка. Чтобы охватить всю программу, мы предлагаем 3-часовое пребывание 3 раза в неделю. Для малышей от 1 года и до 2 лет у нас своя программа, благодаря которой у ребенка развивается мелкая моторика рук, он начинает общаться со сверстниками и такая ранняя социализация благотворно влияет на его дальнейшую социализацию.

Одним из основных критериев остается физическое развитие. В студии с детьми занимаются не только подвижными играми, но и йогой, и закаливанием. Тем самым у детей вырабатывается стойкий иммунитет, который защитит от вирусов и простуды. 
Песочная терапия, которую также проводят с детьми развивает мелкую моторику рук, а также благотворно влияет на психологическое и эмоциональное состояние ребенка. - Я люблю писать на песке буквы, - говорит маленький Андрей. – А еще могу нарисовать остров и рыбку. А еще хочу научиться рисовать цветок, красивый для мамы. 
  С детьми, которые плохо говорят или не выговаривают буквы, в студии работает квалифицированный логопед-дефектолог. 
- Многие родители не обращают внимание на то, что ребенок не правильно выговаривает буквы или не произносит их совсем, - говорит логопед. – А между тем, практически все дети, которые плохо говорят, в будущем плохо читают, не успевают усваивать материал, и как следствие начинают комплексовать перед сверстниками. Поэтому я советую решить проблему с постановкой речи до того, как ваш малыш пойдет в первый класс. 
Если вы хотите, чтобы ваш малыш стал самостоятельным, подготовился к школе и перестал «картавить», то приходите в студию «Шаги в мир», где дети проведут время с пользой и не заскучают.  