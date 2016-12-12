Уже не первый год в городе работает студия развития и воспитания «Шаги в мир». Здесь всегда уютно и весело, тут рады каждому малышу в возрасте от года и до 7 лет. Дети учатся читать и писать, лепить и рисовать, творчески мыслить и рассуждать, а также опытные педагоги обучают навыкам здорового образа жизни и самостоятельности. - Мы обучаем детей по программе раннего гармоничного развития, применяя не только опыт лучших мировых педагогов, но и методики наших педагогов, - говорит директор студии Айжан. – Для каждого возраста у нас разработаны различные программы, но, тем не менее, за основу берутся три основных направления: эстетическое, физическое и интеллектуальное. Это дает возможность ребенку раскрыться и стать более уверенным в себе и своих возможностях. Занятия в студии проводятся в группах на казахском и русском языках, тем самым они не испытывают трудности в общении, а также детям прививают любовь к английскому языку и преподают его тут не за партой, а в игровой форме, что не даст ребенку заскучать.

- Внедрение трехъзычия в наше время стало наиболее актуально, мы это понимаем и даем детям базовую основу, с которой они спокойно адаптируются в школе, - поясняет Айжан. – Также у нас дети учатся письму, чтению азам математики и многому другому, что так необходимо для гармоничного развития ребенка. Чтобы охватить всю программу, мы предлагаем 3-часовое пребывание 3 раза в неделю. Для малышей от 1 года и до 2 лет у нас своя программа, благодаря которой у ребенка развивается мелкая моторика рук, он начинает общаться со сверстниками и такая ранняя социализация благотворно влияет на его дальнейшую социализацию.