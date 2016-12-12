Так, к жительнице поселка Водниково-2, у которой пять дней температурил ребенок, не смогла подъехать карета скорой помощи. Сообщение об этом распространила знакомая матери больного ребенка Ольга РАХМЕТОВА в социальных сетях. - Прошу помочь девушке с двумя детьми выехать с Водниково-2, улица 19. К ребенку, который температурит пятый день, скорая приезжала один раз, сделали укол и уехали, а сейчас заехать не может. Может, кто-то на "Ниве" сможет ее хотя бы до дороги вывести, ей срочно надо в детскую больницу завтра к 10.00. Спасибо за понимание! - обратилась с просьбой о помощи девушка в одном из сообществ. Как рассказала корреспонденту портала "Мой ГОРОД" мама больного мальчика, которому 1,4 года, на шестой день болезни они вынуждены были с ребенком сами добираться на такси в областную больницу с температурой. - После визита к врачу и назначений температура спала, но, видимо, из-за красного воспаленного горла она периодически поднимается и опускается. Нам сказали, что у нас гриппозное состояние и назначили лечение, - рассказала мама ребенка по телефону. Дежурный службы "103" подтвердил жалобы жителей п.Водниково-2. Оказалось, что во время грязи и бездорожья машины скорой помощи действительно не могут подъехать к домам больных. - Обычно тот человек, который делает вызов, ждет нас на подъезде к селу. Потом бригада скорой помощи идет пешком по грязи к больному, оставляя машину перед селом. Во время непогоды у нас главное условие, чтобы нас встречали, если сопровождающих нет, то мы вынуждены обратно уезжать, потому что машина просто-напросто застрянет в трясине, - рассказала оператор службы "103". По словам местных жителей, глубокие лужи, грязь и бездорожье в поселке Водниково-2 уже давно не новость. Ситуацию усугубила и прокладка водопроводных труб, из-за чего водителям авто стало еще сложнее заезжать в родное село.