Конструирование и 3D-моделирование позволяют разработать у детей мелкую моторику, усидчивость, приобрести навыки работы в команде.

Мы ждем вас по адресу: ул. Нурпеисова 12/1, (здание института АТиСО), 2 этаж клуб «Роботрек». Наш телефон: 8 702 747 22 74 www.roboturalsk.com

Робототехника – это прикладная наука создания технических систем с автоматизацией. Обучающие программы клуба адаптированы специально для детей и позволяют изучать робототехнику уже с 4 лет. Научные занятия - это невероятно интересно и захватывающе. Это научное творчество, свобода мысли, развитие логики и критического мышления. - Наш клуб является частью международной сети клубов по робототехнике для детей и подростков MY-ROBOT. Сети российско-корейского проекта «Роботрек» действуют в виде детских технических клубов по робототехнике в Казахстане, - рассказывает. – Открылся такой клуб по робототехнике и в нашем городе. Здесь ребята с техническим складом ума могут заняться конструированием. Занятия проводятся по разработанным методикам в живой игровой форме для каждой возрастной группы. Всего разработано три учебные программы для трех возрастных групп. Для каждой существует отдельный робототехнический набор, детали и электроника которого рассчитаны на конкретный возраст. Однако все конструкторы совместимы друг с другом, используются практически одинаковые детали, поэтому переход с одного набора на другой не составит трудностей.- Мой сын в восторге от занятий в клубе «Роботрек», - с улыбкой отзывается мама Маргарита ПАРФЕНОВА. – Наверное, он пошел по стопам своего деда, который был главным конструктором завода. Сынок постоянно рассказывает о том, как он собирает роботов и автоботы. Рекомендую другим родителям этот детский клуб - очень интересно!Каждое занятие начинается с теоретической части, которое обязательно сопровождается презентациями преподавателя, содержащими иллюстрированный материал (картинки, анимация, видео) и интерактивные задания для выполнения на доске. Далее дети знакомятся с подробным описанием схемы сборки роботовсобирают их, применяя полученные знания. На всех без исключения занятиях отводится время на игры и соревнования с роботами. - Занимаются в клубе дети от 4 до 12 лет по разным возрастным категориям. Дети учатся моделировать своих роботов, знакомятся с датчиками, изучают устройство механизмов из повседневной жизни. Обучение старшей группы начинается с азов программирования и изучения механики. Обучение основывается на трех основополагающих принципах робототехники: программировании, механике, а также физических законах Вселенной, которые лежат в основе любых механизмов. Занятия клуба проводятся один и два раза в неделю в удобное для детей время, - пояснила Айшат ГАБДУЛЛИНА. Приходите к нам, погружайтесь в удивительный мир современной робототехники и будьте успешны в мире технологий 21 века !На правах рекламы.