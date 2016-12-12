Бардак в Ледовом Дворце

Мало того, что в Ледовом Дворце подняли цену для катания на коньках, так еще там полный бардак: катание всего 45 минут, 15 минут на сдачу и выдачу коньков, коньки мокрые, толпа народу, ничего не урегулировано, все ругаются. Нельзя сделать катание 1,5 часа, на смену 30 минут, чтобы коньки немного просохли, так как плата за 45 минут - в размере 1.000 тенге очень высокая.