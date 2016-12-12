Фото из архива "МГ" По данным департамента статистики, больше всего цены выросли на яйца (на 31,7%), крупы (28.8%), чай (24,5%) и муку (17,1%). - Мы берём среднестатические расчеты, ценовой разброс в продуктовых магазинах может быть разным. Если в ноябре прошлого года килограмм муки первого сорта был 76 кг, то в этом – 95 тенге, - поясняют в департамента статистики Актюбинской области. Яйца выросли в цене на 56 тенге и достигли 256 тенге за десяток. Пожалуй, самый высокий рост продемонстрировала гречневая крупа, подорожав почти на 100 тенге (с 266 тенге за кило до 363)