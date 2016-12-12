Сегодня, 12 декабря, РОО «Первый антикоррупционный Медиа-центр» провел круглый стол, посвященный проблемам уклонения иностранных такси от уплаты налогов. По словам владельцев таксопарков, они обращались с данной проблемой в городскую прокуратуру, там обещали разобраться и защитить права предпринимателей. - Нам непонятно, почему у нас, как в других городах Казахстана сотрудники дорожной полиции не штрафуют такси, головные офисы которых находятся в других городах и заказы принимают диспетчеры, передающие их водителям посредством мобильного приложения. Кроме того, нас волнуют и мобильные приложения, через которые немалая часть населения стала вызывать себе машины. А ведь они никак не зарегистрированы и не несут ответственность за жизнь пассажиров, - пояснил перевозчик. - У нас по городу ездит огромное количество машин, обклеенных рекламой перевозчиков, которые принимают заказы удаленно и не знают своих водителей. Но их, как не странно, никто не останавливает. Также перевозчики отметили, что так называемых "бомбил" МПС обязаны штрафовать согласно статье 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах". Так, к примеру, на всех автовокзалах города стоят таксисты, которые вырывают из рук сумки и тащат к себе в машину. Как рассказал заместитель начальника УАП ДВД ЗКО Мерхат АЖЕНОВ, сотрудники МПС постоянно проводят рейды, но доказать виновность водителей пока не удается. - Много раз было так, что мы останавливали обклеенную рекламой машину и спрашивали пассажиров, как они вызвали данное такси, те отвечают, что это их знакомый, и такси они не вызывали, - заявил Мерхат АЖЕНОВ. - Стоит отметить, что мы привлекаем к административной ответственности всех водителей. К примеру, в этом году за использование сотового телефона во время вождения был наказан 4521 автолюбитель.