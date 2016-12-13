На открытие Дворца школьников приехал министр информации и коммуникации Даурен АБАЕВ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dvorec shkolnikov (6) По словам акима ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВА, открытие такого центра поможет молодежи развиваться в спорте, творчестве и науках. - Здесь есть каток, бассейн, зал легкой атлетики, множество кружков, направленных на изучение естественных наук и астрономии. Кроме того, как мы и говорили, летом во дворце открывается центр бокса имени Данияра ЕЛЕУСИНОВА, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ. Глава региона поблагодарил руководство КПО б. в. и ТОО "Альтаир" за то, что молодежь ЗКО теперь сможет заниматься любимым видом спорта и достигать таких успехов, как олимпийский чемпион ЕЛЕУСИНОВ. На открытие дворца школьников Данияр ЕЛЕУСИНОВ приехал вместе со своим отцом-тренером. Напомним, строительство объекта началось в октябре 2015 года. Кроме бассейна, спортивных секций во дворце есть планетарий и своя обсерватория. dvorec shkolnikov (1) dvorec shkolnikov (2) dvorec shkolnikov (3) dvorec shkolnikov (4) dvorec shkolnikov (5) dvorec shkolnikov (7) Фото Медета МЕДРЕСОВА  