Как рассказали в антикоррупционной службе, Нурлыбеку КИРЕЕВУ предъявлено обвинение по статье 176 ч. 4 п. «б» УК РК (в редакции УК РК 1997 года) "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". - В начале марта 2014 года Нурлыбек КИРЕЕВ, будучи генеральным директор АО «Жайыктеплоэнерго» по предварительному сговору с начальником отдела государственных закупок КАРИМОВЫМ организовали незаконный конкурс по госзакупкам запасных частей газотурбинной установки на общую сумму 698 млн тенге (4 млн долларов по курсу на 2014 год - прим. автора). По результатам данного конкурса ими было признано победителем одна из аффилированных компаний - ООО "Турбопромсервис", генеральным директором которой был общий знакомый Киреева и Каримова - Плешаков, - пояснили в антикоррупционной службе. - Далее Киреев перевел на счет аффилированной фирмы 349 млн тенге в качестве предоплаты. После вмешательства антикоррупционной службы Киреев не успел перечислить оставшиеся 349 млн тенге в адрес фирмы, которая якобы поставила им запчасти для газотурбинной установки. Бывший гендиректор АО "ЖТЭ" скрылся и в июне 2016 года был объявлен в международный розыск. 17 октября КИРЕЕВ был разыскан и водворен в ИВС. Ранее приговором Уральского городского суда от 7 сентября 2016 года бывший начальник отдела государственных закупок АО "ЖТЭ" Каримов осужден на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.