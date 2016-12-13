Адреса дополнительных помещений филиала: Западно–Казахстанский филиал – г.Уральск, ул.им.Г.Караша, стр. 31/2 Центр банковского обслуживания №181 – г.Уральск, пр.Достык, 203 Центр банковского обслуживания №163 г. Аксай, ул. Дружбы народов, 7В Расчетно–кассовое обслуживание №138 (Налоговая) – г.Уральск, ул. Некрасова, 30/1 Расчетно–кассовое обслуживание №100 (Гаи) г.Уральск, ул. Гагарина, 2.

12 декабря 2006 года состоялось торжественное открытие Западно-Казахстанского филиала АО «Цеснабанк». Двери нового офиса банка открыли. Итоги десятилетней деятельности филиала ЗКФ АО «Цеснабанк» позволяют с уверенностью говорить о правильности принятого в свое время решения. Сегодня ЗКФ АО "Цеснабанк" предоставляет комплексное финансовое обслуживание юридическим и физическим лицам нашей области на самом современном уровне. Нужно отметить, что с самых первых дней началась кропотливая работа по созданию имиджа филиала, завоеванию первых клиентов, которые по сей день остаются с нами. Потребовалось несколько лет активной деятельности для того, чтобы Цеснабанк стал узнаваем среди населения города Уральска и области. Подтверждением успеха в Западно-Казахстанской области стало открытие Центра банковского обслуживания в городе Уральске и городе Аксае, а также открытие двух рассчетно–кассовых отделений.За 10 лет своей деятельности ЗКФ АО "Цеснабанк" стал узнаваемым, основу его деятельности составляют высокое качество продуктов и услуг, оперативность, клиентоориентированность и финансовая стабильность. ЗКФ АО «Цеснабанк» оказывает банковские услуги, в числе которых открытие и обслуживание текущих счетов, международных пластиковых карт VISA, Master Card, кредитование физических и юридических лиц, денежные переводы по Казахстану и всему миру, услуги сейфового депозитария и многое другое. По словам директора ЗКФ АО «Цеснабанк» Елдара Алиманова, самая большая награда для нас – это доверие клиентов, которые они нам оказывают на протяжении 10 лет, когда клиент остается доволен обслуживанием. – У нашего банка есть своя миссия – предоставлять высокий уровень обслуживания, а также широкий спектр продуктов для клиента, способствуя при этом развитию экономики страны и благосостоянию ее граждан, – рассказывает Елдар Алиманов. – Все эти 10 лет наш филиал работает в этом направлении. Нам очень важно, чтобы клиенты уходили от нас довольными, и каждый обратившийся к нам смог получить нужные ему услуги. Наша команда работает, чтобы клиент оставался доволен. Празднуя торжественную дату, руководство и коллектив ЗКФ АО «Цеснабанк» с гордостью отмечают, что банк с честью выдержал испытание временем, уверены в своих силах и намерены дальше показывать пример эффективной и надежной работы.Как отмечает директор филиала ЗКФ АО «Цеснабанк», за столь небольшое время банк завоевал статус надежного и стабильного финансового института в Западно-Казахстанской области. И все это, конечно, во многом благодаря коллективу филиала. Подводя итоги, Елдар Алиманов рассказал, что в дальнейшем банк планирует продолжить работу в том же направлении. – Празднуя свой небольшой юбилей, мы обещаем развиваться, становиться лучше. Приходите к нам, становитесь нашим клиентом и Вы убедитесь в качестве оказываемых нами услуг, – заключил директор.Лицензия № 1.2.35/225/37 от 30.11.15 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан. На правах рекламы.