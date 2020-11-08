Санитарные посты установят при въезде в Уральск и в районах области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 8 ноября, вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева. Согласно новому постановлению с 10 ноября по 23 ноября на территории области будут усилены карантинные меры.
Так, по периметру въезд/выезд в городе Уральск и в районах области установят санитарные посты. Ношение масок на улице, в общественных местах, общественном транспорте стало обязательным за исключением детей до пяти лет и лиц, занимающихся спортом. Также ограничено передвижение людей с 23.00 до 6.00 за исключением сотрудников экстренных служб, местных исполнительных органов и работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения.
Главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев постановил:
1. Установить санитарные посты по периметру въезд/выезд в городе Уральск
и в районах Западно-Казахстанской области (далее – ЗКО) для проведения противоэпидемических мероприятий в выходные дни (суббота, воскресенье);
2.Жителям ЗКО:
- при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103;
- в общественных местах, помещениях предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;
- ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 (пяти) человек при соблюдении социальной дистанции не менее 2 (двух) метров;
- ограничение передвижения жителей по территории населенных пунктов ЗКО с 23:00 часов до 06:00 часов, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы, призывников в сопровождении сотрудников местных органов военного управления (военкомат), а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения;
- лицам, старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, посещение медицинских учреждений, а также товаров первой необходимости;
- при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления людей более 20 человек (члены семьи, близкие родственники), с сохранением социальной дистанции не менее 2 (двух) метров;
3. Согласно постановлению, разрешается беспрепятственный въезд/выезд через санитарные пост
ы (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, планов-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медицинских учреждений, удостоверения личности) для:
- сотрудников организаций жизнеобеспечения населения;
- лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям;
- лиц, находившихся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах;
- транзитных пассажиров и автоперевозчиков грузов;
- транспортных средств, перевозящих вахтовых работников;
- транспорта и лиц, задействованных в проведении осенне-полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, дорожно-ремонтных работ, аварийных служб, поставщиков товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твердого, жидкого топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, при представлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации, для работников - справка с места работы свободного образца, заверенная печатью);
- лиц, возвращающихся к месту постоянного проживания и жителей области (членов одной семьи) для посещения загородных домов (дач, пасек, зимовок), при предоставлении правоустанавливающих документов;
- жителям в связи со смертью близкого родственника (отец, мать, брат, сестра, дети)
- передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью.
В исключительных случаях, разрешение на выезд и въезд через санитарные посты районов и городов отдельным категориям лиц, за исключением вышеуказанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа района/города;
4. Согласно постановлению необходимо обеспечить:
- недопущение проведения зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;
- приостановление деятельности всех развлекательных объектов, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп), ярмарок;
- запретить выезд спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;
- ограничить допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц (за исключением встречающих и провожающих пожилых людей, людей с ограниченными возможностями с багажом), не допускать скопление людей;
- ограничения по времени и режиму работы:
- перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора, а также рекомендуем не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на «дистанционную» форму работы, за исключением служб задействованных в противоэпидемических мероприятиях направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения; На «дистанционную» форму работы переводить в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше, с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн режиме.
- организацию работы Центров обслуживания населения (далее - ЦОНов), в том числе спецЦОНов с установлением графика работы ЦОНов (спецЦОНов)
в будние дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 18:00 часов, в субботние дни с 09:00 до 14:00 часов. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию очереди через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0;
- организацию работы зданий государственных доходов в центрах государственных услуг с ограничением по времени в будние дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 18:00 часов (с перерывом на обед). Для соблюдения карантинных мер рекомендуется обслуживание населения органами государственных доходов по предварительному бронированию очереди через сайт www.kgd.gov.kz, мобильное приложение E-salyq (УГД по г.Уральск), или по записи телефона в остальных территориальных управлениях;
- разрешение функционирования школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;
- детские кабинеты коррекции, детские образовательные центры, детские развивающие центры, кружки, курсы для детей (группы не более 15 человек), по записи, график работы с 09.00 часов до 18.00 часов;
- дежурные группы детских дошкольных организаций (с количеством не более 15 детей), с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях;
- медико-социальные учреждения с 09.00 часов до 18.00 часов;
- медицинские центры (по записи) с 10.00 часов до 18.00;
- стоматологические клиники (по записи) с 10.00 часов до 18.00 часов;
- объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха и др.) с заполняемостью не более 50 %;
- объекты по оказанию услуг населению: автомойки, СТО, ремонт автомобилей - с 09.00 часов до 21.00 часа, бытовой техники и другие - с 09.00 часов до 18.00 часов;
- банковские услуги, с 09.00 часов до 18.00 часов;
- бизнес центры (страховые компании, услуги адвоката и юридические услуги нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители), обменные пункты, ломбарды, с 09.00 часов до 17.00 часов;
- бани, сауны, в будние дни: с 09.00 часов до 20.00 часов, в выходные дни: с 09.00 часов до 19.00 часов (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя);
- особо охраняемые природные территории: государственные национальные природные парки, заповедники, резерваты и прочие (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров и масочного режима);
- объекты культуры, разрешить работать только в будние дни с 09.00 часов до 18.00 часов (заполняемость не более 50 %, из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя. Запретить проведение коллективных репетиций;
- религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), разрешить работать только в будние дни с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 м2 на одного посетителя. Запретить проведение массовых мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других);
- продуктовые магазины с 09.00 часов до 22.00 часов (реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов);
- продовольственные рынки и непродовольственные рынки (график работы с 10.00 часов до 17.00 часов), с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
- торговые дома и центры (павильоны, бутики), торговые сети, непродовольственные магазины, разрешено работать только в будние дни: с 10.00 часов до 21.00 часа (заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя);
- объектам общественного питания, в будние дни с 10.00 часов до 21.00 часа (без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек). В выходные дни (суббота, воскресенье) работать только на доставку, без приёма посетителей;
- салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги, SPAцентры (салоны), с 10.00 часов до 18.00 часов по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя). С приостановлением работы в воскресные дни;
- фитнесс центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы - по предварительной записи, разрешено работать только в будние дни: с 07.00 часов до 22.00 часов (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя). В воскресные дни приостановить;
- бассейны – по предварительной записи, разрешено работать только в будние дни с 07.00 часов до 22.00 часов. В воскресные дни приостановить;
5. В выходные дни (суббота, воскресенье) и праздничные дни (согласно трудовому законодательству РК):
- приостановление работы торговых домов и центров (бутики, павильоны), за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них;
- приостановление работы непродовольственных и продовольственных открытых и крытых рынков;
- приостановление работы религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие);
- приостановление работы объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), библиотек, музеев и др.;
- приостановление работы общественного автотранспорта;
6. График работы общественного транспорта:
Общественный автотранспорт будет действовать в рамках ограниченного режима, в будние дни: с 06.00 часов до 23.00 часов, с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик и равномерным графиком движения.
Обеспечить проведение ежедневной дезинфекции общественного автотранспорта на конечных остановках.
Заполняемость общественного транспорта должна быть строго по посадочным местам.
Общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими средствами, допуск в общественный транспорт разрешен только в средствах индивидуальной защиты (медицинских масках).
Заполняемость легкового транспорта (такси) должна быть не более 3-х человек. Легковой транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, перчатками) и антисептиками.
7. Водители (иностранных граждан и Республики Казахстан),
осуществляющих международные двухсторонние и транзитные грузовые перевозки, обязаны предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 (методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток с момента выдачи). В случае отсутствия справки у граждан Казахстана, грузоперевозчики будут помещены на карантин на 2 суток до выдачи результатов ПЦР тестов.
Настоящее постановление вступает в законную силу с 10 ноября 2020 года. Между тем режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции СОVID-19 на территории области.
Напомним
, 4 ноября вышло новое постановление санврача Уральска Мадениета Танауова, согласно которому, с 7 ноября на территории города будет ограничено движение автотранспорта с 23.00 до 6.00.
5 ноября на заседании оперштаба при акимате ЗКО прошло заседание
, где главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев предложил установить блокпосты на въезде в Уральск и приостановить работу общественного транспорта в выходные дни.
