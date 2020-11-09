Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки, 8 ноября, было зарегистрированы 610 новых случаев заболевших COVID-19, из них 45 случаев приходится на ЗКО. К слову, всего в стране подтверждено 116 772 случаев СOVID-19, из них в ЗКО - 7274. - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 7 030 человек, среди которых 375 детей. В стационарах находится –2 813 пациентов. 190 человек находятся в тяжелом состоянии, 20 – крайней степени тяжести, 27 - на аппаратах ИВЛ, - пояснили в МВК РК. Также за прошедшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. За сутки выздоровели 44 человека. - С 1 августа зарегистрировано 39 104 случая заболевания, из них 406 случаев с летальным исходом, - пояснили в МВК по нераспространению СOVID-19.