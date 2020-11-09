Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель акима Уральска Мирас Мулкай, водоснабжение города производится из двух источников, это водоочистные сооружения, находящиеся на реке Урал, и подземный водозабор, находящийся на Уральском месторождении в районе поселка Трекино. – Суммарная подача воды в город с обоих источников составляет 52 тысячи кубометров в сутки. Данного объема воды вполне хватает в осенний, зимний и начало весеннего периода. В летний период начинает ощущаться нехватка воды, так как разбор воды населением начинает превышать объем воды поступающий в резервуары сооружений. Для бесперебойной подачи воды с целью исключения аналогичных ситуаций летом 2021 года, будут выполнятся определенные мероприятия. Одним из таких мероприятий является бурение дополнительных шести скважин на Уральском месторождении. Работы планируется провести до середины 2021 года. Перебуривание дополнительных скважин Уральского месторождения так же даст нам возможность увеличить объем добываемой воды, - сообщил Мирас Мулкай. Стоит отметить, что в следующем году планируется передача Каменского группового водопровода в коммунальную собственность города. В настоящее время начата процедура передачи объекта. Это дополнительный источник воды для поселков Зачаганск и Деркул без подачи воды города. – До 16 декабря мы должны вынести приказ о передаче. Процедура передачи исполнительной документации и основных средств будет проводиться параллельно. Из 25 скважин эксплуатируется 14, 11 скважин необходимо перебурить, - отметил Мирас Мулкай. Аким области Гали Искалиев поинтересовался, почему до сегодняшнего дня Каменский водопровод не был передан в собственность города и когда будет окончена процедура передачи. – Каменский водопровод с 2000 годов снабжал водой поселки Деркул и Зачаганск. Когда возник вопрос с оплатой и с износом сетей, они нас "отрезали". В 2011 году мы пытались забрать его, но небольшие непонимания не позволили нам этого сделать. Я думаю, до марта мы заберем Каменский водопровод в собственность города, - ответил директор ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашев. Гали Искалиев поручил до конца апреля пробурить дополнительные 11 скважин и увеличить добычу воды на 10 тысяч кубов в сутки. – Это позволит обеспечить водой юго-западную часть города. Снабжение водой района Байтерек из Каменского водопровода тоже важный вопрос. Объем потребления большой, а для того чтобы менять 10 километров трубопровода потребуются большие средства. Люди используют эту воду не как питьевую. Даю поручение управлению ЖКХ, чтобы они вместе с ДКРЕМом разработали проект по дифференцированному тарифу. С этим в принципе все согласны, если люди будут использовать воду в технических целях, то и цена на нее должна быть другая, - отметил аким области.