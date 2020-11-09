Санврачи утвердили список тех, кто сможет проезжать через посты, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Восемь санитарных постов установят в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главного государственного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, санитарные посты от блокпостов отличаются тем, что дороги не будут блокироваться шлагбаумами. - На санитарных постах будут дежурить сотрудники полиции, медики и санврачи. Они будут измерять температуру, записывать данные приезжающих и уезжающих людей. Связано это с тем, что у нас бессимптомные больные и контактные, которые должны 14 дней находиться дома на самоизоляции, выезжают в город и другие населенные пункты. Все данные зараженных и контактных лиц у нас имеются, - рассказал Мухамгали Арыспаев.
Восемь санпостов будут установлены 14 ноября. Посты будут по Самарской трассе, трасса Бузулук, Желаевская трасса , автодорога Уральск-Саратов, дорога в сторону п. Белес, на Свистун-горе (выезд в сторону Атырау), дорога на Меловые горки и трасса Е-32 (в сторону Подстепного).
Список тех, кто сможет пересекать санитарные посты. Разрешить беспрепятственный въезд/выезд через санитарные посты (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, планов-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медицинских учреждений, удостоверения личности) для: - сотрудников организаций жизнеобеспечения населения; - лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям; - лиц, находившихся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах; - транзитных пассажиров и автоперевозчиков грузов; - транспортных средств, перевозящих вахтовых работников; - транспорта и лиц, задействованных в проведении осенне-полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, дорожно-ремонтных работ, аварийных служб, поставщиков товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твердого, жидкого топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, при представлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации, для работников - справка с места работы свободного образца, заверенная печатью); - лиц, возвращающихся к месту постоянного проживания и жителей области (членов одной семьи) для посещения загородных домов (дач, пасек, зимовок), при предоставлении правоустанавливающих документов; - жителям в связи со смертью близкого родственника (отец, мать, брат, сестра, дети); - передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью. В исключительных случаях, разрешение на выезд и въезд через санитарные посты районов и городов отдельным категориям лиц, за исключением вышеуказанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа района/города; Всем остальным выезд и въезд на территорию населенного пункта будет запрещен в выходные дни. Напомним, двухнедельный локдаун вводят в ЗКО.