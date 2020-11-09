Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан преступник, разыскиваемый правоохранительными органами Туркмении. - 46-летний задержанный в январе 2001 года по предварительному сговору со своими знакомыми совершил разбойное нападение и умышленное убийство у себя на родине. Двое его подельников после совершения преступления были задержаны и осуждены к различным срокам заключения, а он скрывался от правосудия в различных регионах Казахстана. В настоящее время гражданин Туркменистана водворен в ИВС и в дальнейшем будет передан коллегам соседней страны, - рассказали в полиции.