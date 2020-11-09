Кроме того, в рамках проводимых реформ в сфере МВД участковым инспекторам намерены облегчить работу. По существующим нормам один участковый инспектор работает с 3000 человек, но в реальности эта цифра может быть намного больше Для того чтобы снизить нагрузку, планируется открыть новые участковые пункты полиции и расширить штат стражей порядка. Ренат Кушекбаев не понаслышке знает, насколько сложна работа полицейских. На должности участкового инспектора он трудится уже 14 лет. По словам сотрудника правоохранительных органов, реформы, которые сейчас вводятся положительно скажутся на их деятельности. - Во-первых планируется уменьшить административные участки полицейских, во-вторых убрать лишние функции. Главная задача участковых- быть в шаговой доступности населению, - пояснил участковый района Байтерек Ренат Кушекбаев. В настоящее время на плечи каждого сотрудника приходится не менее 3 тысяч жителей. Это значительно выше нормы, но даже при такой колоссальной нагрузке они показывают неплохие результаты. - Участковый пункт №5 города Уральска оказался в числе лучших по республике. Каждый микрорайон должен стать безопасным, такую задачу ставят перед правоохранительной службой. В основе лежит принцип «полиция в шаговой доступности»,- сообщил и. о. начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин. За хорошую работу, высокую раскрываемость правонарушений и положительные отзывы населения участковый пункт получил новый автомобиль от министерства внутренних дел страны.