Такое решение было принято согласно новому постановлению главного санрача области Мухамгали Арыспаева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Школьники ЗКО во второй четверти будут учиться в дистанционном формате Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 9 ноября, в региональной службе коммуникаций состоялся брифинг, на котором главный государственный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал, в каком формате будут обучаться школьники во второй четверти. - Малогабаритные школы с контингентом от 5 до 180 человек будут работать в прежнем режиме, дети  смогут посещать школу с численностью детей в классах до 15 человек. Также школу разрешили посещать ученикам 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей, - отметил Мухамгали Арыспаев. - Однако ученики 5-11 классов продолжат обучение во второй четверти в дистанционном формате. Напомним, 26 октября состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 под председательством премьер-Министра РК Аскара Мамина, где стало известно, что во второй четверти казахстанские школьники смогут учиться в традиционном формате. В ближайшие две недели в ЗКО установили локдаун: в выходные дни не будут работать все крытые и открытые рынки, не будет ходить общественный транспорт, а также будут установлены санпосты.  