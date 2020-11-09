5 ноября сотрудниками Экологического контроля Атырауской области и РГП «Казгидромет» по Атырауской области для исследования были отобраны пробы почвы, воды и воздуха, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Два десятка мертвых птиц обнаружили в атырауском государственном природном резервате «Ак Жайык» (видео) - 4 ноября при проведении патрулирования подведомственной территорий инспекторами резервата Акжайык на территории Республиканского государственного учреждения «Государственный природный резерват «Акжайык» в районе устья правого Яицкого канала в районе буферной зоны, где проводятся дноуглубительные работы ТОО «Павлодарский речной порт» по «Новому каналу», государственные инспекторы обнаружили факт гибели птиц - 15 туш бакланов и 5 туш чайки «хохотун», о чем был составлен акт, - сообщили в Министерстве экологии РК. На место гибели птиц совместно осуществлен выезд сотрудников Атырауской областной территориальной ветеринарной инспекции, Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, где была обследована местность и изъяты пробы у погибших птиц. Взятые пробы Атырауской областной территориальной ветеринарной инспекцией были направлены в г. Нурсултан для изучения причины гибели. Также, 5 ноября 2020 года сотрудниками Экологического контроля Атырауской области и РГП «Казгидромет» по Атырауской области для исследования были отобраны пробы почвы, воды и воздуха. Всего с 4 по 9 ноября 2020 года было выявлено 74 туш баклана и 7 туш чайки.