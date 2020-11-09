Иллюстративное фото из архива "МГ" Если ранее отрицательный результат ПЦР-теста требовался лишь водителям большегрузов, которые осуществляют международные двусторонние перевозки, то теперь, согласно новому постановлению, водители транзитных большегрузов также обязаны предоставлять ПЦР-тест. – При пресечении границ нашей республики у водителей большегрузов на руках должны быть результаты ПЦР-тестов со сроком не более трех суток. Если у человека справка просрочена, то он обязан повторно сдать тест либо в Самаре, либо в Саратове. Но в любом случае у него должен быть результат теста, - сообщил главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев. Напомним, ранее в ЗКО был объявлен двухнедельный локдаун. 8 ноября, вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева. Согласно новому постановлению с 10 ноября по 23 ноября на территории области будут усилены карантинные меры. Так, по периметру въезд/выезд в городе Уральск и в районах области установят санитарные посты. Ношение масок на улице, в общественных местах, общественном транспорте стало обязательным за исключением детей до пяти лет и лиц, занимающихся спортом. Также ограничено передвижение людей с 23.00 до 6.00 за исключением сотрудников экстренных служб, местных исполнительных органов и работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения.