Постановление главного государственного санитарного врача ЗКО №33 от 8 ноября 2020 года

«Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Западно-Казахстанской области». На основании подпункта 4) пункта 1, подпункта 3) пункта 2 статьи 38, статей 102, 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «O здоровье народа и системе здравоохранения», на основе расчётных критериев процента занятости коечного фонда инфекционных стационаров (ПЗК) для лечения больных COVID-19 - 28,7%, показателя летальности от КВИ - 1,7%, значения репродуктивности инфекции R по области - 1,63. ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Ввести ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения с 10 ноября по 23 ноября 2020 года на всей территории Западно-Казахстанской области. - Установить санитарные посты по периметру въезд/выезд в городе Уральск и в районах Западно-Казахстанской области (далее – ЗКО) для проведения противоэпидемических мероприятий в выходные дни (суббота, воскресенье); Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции СОVID-19 на территории области. 2.Жителям Западно-Казахстанской области: - при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103; - в общественных местах, помещениях предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции; - ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 (пяти) человек при соблюдении социальной дистанции не менее 2 (двух) метров; - ограничение передвижения жителей по территории населенных пунктов ЗКО с 23:00 часов до 06:00 часов, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы, призывников в сопровождении сотрудников местных органов военного управления (военкомат), а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения; - лицам, старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, посещение медицинских учреждений, а также товаров первой необходимости; - при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления людей более 20 человек (члены семьи, близкие родственники), с сохранением социальной дистанции не менее 2 (двух) метров; 3. Акимам районов и г. Уральск: - совместно с Департаментом полиции обеспечить временное установление периметра карантинной зоны в г.Уральск и при въезде/выезде из районов области, определить пункты въезда/выезда из него с установкой санитарных постов; - деятельность санитарных постов осуществлять в соответствии с приложением к настоящему постановлению; - оснастить задействованные на санитарных постах службы необходимым довольствием, питанием, электроэнергией. 4. Акиму города Уральск, Управлению здравоохранения ЗКО, Департаменту полиции ЗКО, Уральскому городскому управлению контроля качества и безопасности товаров и услуг: - обеспечить работу санитарных постов для контроля за въездом/выездом. - Режим и сроки функционирования санитарных постов могут быть изменены, в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции COVID-19; - запретить въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) области и территорию(-и) г.Уральск, кроме лиц, указанных в настоящем постановлении. Разрешить безпрепятственный въезд/выезд через санитарные посты (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, планов-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медицинских учреждений, удостоверения личности) для: - сотрудников организаций жизнеобеспечения населения; - лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям; - лиц, находившихся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах; - транзитных пассажиров и автоперевозчиков грузов; - транспортных средств, перевозящих вахтовых работников; - транспорта и лиц, задействованных в проведении осенне-полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, дорожно-ремонтных работ, аварийных служб, поставщиков товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твердого, жидкого топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, при представлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации, для работников - справка с места работы свободного образца, заверенная печатью); - лиц, возвращающихся к месту постоянного проживания и жителей области (членов одной семьи) для посещения загородных домов (дач, пасек, зимовок), при предоставлении правоустанавливающих документов; - жителям в связи со смертью близкого родственника (отец, мать, брат, сестра, дети) - передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью. В исключительных случаях, разрешение на выезд и въезд через санитарные посты районов и городов отдельным категориям лиц, за исключением вышеуказанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа района/города; 5. Акимату Западно-Казахстанской области, акимам районов и г.Уральск, РПП «Атамекен» обеспечить: - возобновление деятельности объектов после получения соответствующих Актов готовности, согласно приложению 1 к постановлению ГГСВ № 58; - на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz; - размещение на видном месте на входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга; - информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина; - использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений; - размещение на сайте InfoKazakhstan.kz списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина; - внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых в приложениях к ПГГСВр РК 58); - после запуска работы электронного портала «InfoKazakhstan», при соответствии объектов установленным требованиям, электронную выдачу Акта на возобновление деятельности объектов бизнеса. 6. Акимату Западно-Казахстанской области, акимам районов и г.Уральск обеспечить: - недопущение проведения зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей; - приостановление деятельности всех развлекательных объектов, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп), ярмарок; - запретить выезд спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан; - ограничить допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц (за исключением встречающих и провожающих пожилых людей, людей с ограниченными возможностями с багажом), не допускать скопление людей; - ограничения по времени и режиму работы: - перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора, а также рекомендуем не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на «дистанционную» форму работы, за исключением служб задействованных в противоэпидемических мероприятиях направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения; На «дистанционную» форму работы переводить в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше, с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн режиме. - организацию работы Центров обслуживания населения (далее - ЦОНов), в том числе спецЦОНов с установлением графика работы ЦОНов (спецЦОНов) в будние дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 18:00 часов, в субботние дни с 09:00 до 14:00 часов. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию очереди через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0; - организацию работы зданий государственных доходов в центрах государственных услуг с ограничением по времени в будние дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 18:00 часов (с перерывом на обед). Для соблюдения карантинных мер рекомендуется обслуживание населения органами государственных доходов по предварительному бронированию очереди через сайт www.kgd.gov.kz, мобильное приложение E-salyq (УГД по г.Уральск), или по записи телефона в остальных территориальных управлениях; - разрешение функционирования школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; - детские кабинеты коррекции, детские образовательные центры, детские развивающие центры, кружки, курсы для детей (группы не более 15 человек), по записи, график работы с 09.00 часов до 18.00 часов; - дежурные группы детских дошкольных организаций (с количеством не более 15 детей), с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях; - медико-социальные учреждения с 09.00 часов до 18.00 часов; - медицинские центры (по записи) с 10.00 часов до 18.00; - стоматологические клиники (по записи) с 10.00 часов до 18.00 часов; - объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха и др.) с заполняемостью не более 50 %; - объекты по оказанию услуг населению: автомойки, СТО, ремонт автомобилей - с 09.00 часов до 21.00 часа, бытовой техники и другие - с 09.00 часов до 18.00 часов; - банковские услуги, с 09.00 часов до 18.00 часов; - бизнес центры (страховые компании, услуги адвоката и юридические услуги нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители), обменные пункты, ломбарды, с 09.00 часов до 17.00 часов; - бани, сауны, в будние дни: с 09.00 часов до 20.00 часов, в выходные дни: с 09.00 часов до 19.00 часов (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя); - особо охраняемые природные территории: государственные национальные природные парки, заповедники, резерваты и прочие (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров и масочного режима); - объекты культуры, разрешить работать только в будние дни с 09.00 часов до 18.00 часов (заполняемость не более 50 %, из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя. Запретить проведение коллективных репетиций; - религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), разрешить работать только в будние дни с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 м2 на одного посетителя. Запретить проведение массовых мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других); - продуктовые магазины с 09.00 часов до 22.00 часов (реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов); - продовольственные рынки и непродовольственные рынки (график работы с 10.00 часов до 17.00 часов), с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; - торговые дома и центры (павильоны, бутики), торговые сети, непродовольственные магазины, разрешено работать только в будние дни: с 10.00 часов до 21.00 часа (заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя); - объектам общественного питания, в будние дни с 10.00 часов до 21.00 часа (без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек). В выходные дни (суббота, воскресенье) работать только на доставку, без приёма посетителей; - салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги, SPAцентры (салоны), с 10.00 часов до 18.00 часов по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя). С приостановлением работы в воскресные дни; - фитнесс центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы - по предварительной записи, разрешено работать только в будние дни: с 07.00 часов до 22.00 часов (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя). В воскресные дни приостановить; - бассейны – по предварительной записи, разрешено работать только в будние дни с 07.00 часов до 22.00 часов. В воскресные дни приостановить; 7. В выходные дни (суббота, воскресенье) и праздничные дни (согласно трудовому законодательству Республики Казахстан): - приостановление работы торговых домов и центров (бутики, павильоны), за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них; - приостановление работы непродовольственных и продовольственных открытых и крытых рынков; -приостановление работы религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие); - приостановление работы объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), библиотек, музеев и др.; - приостановление работы общественного автотранспорта; 8. График работы общественного транспорта: Общественный автотранспорт будет действовать в рамках ограниченного режима, в будние дни: с 06.00 часов до 23.00 часов, с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик и равномерным графиком движения. Обеспечить проведение ежедневной дезинфекции общественного автотранспорта на конечных остановках. Заполняемость общественного транспорта должна быть строго по посадочным местам. Общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими средствами, допуск в общественный транспорт разрешен только в средствах индивидуальной защиты (медицинских масках). Заполняемость легкового транспорта (такси) должна быть не более 3-х человек. Легковой транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, перчатками) и антисептиками. 9. Водители (иностранных граждан и Республики Казахстан) осуществляющих международные двухсторонние и транзитные грузовые перевозки, обязаны предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 (методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток с момента выдачи). В случае отсутствия справки у граждан Казахстана, грузоперевозчики будут помещены на карантин на 2 суток до выдачи результатов ПЦР тестов. 10. Всем организациям и предприятиям независимо от форм собственности обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима: - обеспечить соблюдение требований Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан «О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий» от 5 июля 2020 года № ?Р ДСМ-78/2020; - обеспечить персонал, сотрудников индивидуальными средствами защиты (масками, перчатками); - на входе и выходе из помещений, зданий установить санитайзеры; - не допускать посетителей, клиентов в помещения без масок; - контроль соблюдения социальной дистанции внутри и снаружи помещений, обеспечить наличие разметки; - регулярно проводить влажную уборку, дезинфекцию помещений и проветривание помещений; - у входа на всех объектах для постоянного мониторинга состояния посетителей проводить дистанционную бесконтактную термометрию при помощи ручного тепловизора; - максимально обеспечить условия для безналичного расчета за произведенные/полученные услуги (платежные карты, приложение на телефоне); 11. Руководителям территориальных управлений контроля качества безопасности товаров и услуг обеспечить: - исполнение требований действующих постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан и Западно-Казахстанской области; - контроль за работой объектов водоснабжения с принятием необходимых мер по обеспечению населения питьевой водой гарантированного качества; - санитарно-эпидемиологический мониторинг качества воды, подаваемой населению, без принятия административных мер; - надзор за продуктовыми магазинами и организациями общественного питания, осуществляющими доставку еды, в рамках контроля за соблюдением режима карантина. - опрос больного COVID-19(U 07.1) и вирусной пневмонией (U 07.2); - эпидемиологическое расследование случаев COVID-19 с оформлением карты эпидемиологического расследования за исключением очагов бессимптомных вирусоносителей, в которых отсутствуют лица, из группы риска (люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, метаболическим синдромом, хроническими заболеваниями почек, беременные). Эпидемиологическое расследование случаев COVID-19 проводить в следующей приоритетности: очаги случаев COVID-19 с симптомами; очаги случаев COVID-19 с бессимптомным течением; иные очаги. Данные о пациенте вносятся в Вебприложение COVID-19 Министерства здравоохранения Республики Казахстан; - уведомление под роспись контактных, находящихся на домашнем карантине, а также лиц, проживающих совместно с ними, о необходимости соблюдения Правил изоляции на дому (домашний карантин); - контроль за соблюдением противоэпидемического режима в инфекционных стационарах и иных организациях здравоохранения; - информирование населения о текущей эпидемиологической ситуации по распространению COVID-19 и принимаемых мерах в регионах; - усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о мерах профилактики COVID-19 (U07.1); - принятие мер административного воздействия за нарушение требований санитарно-карантинных требований; - обеспечить контроль проведения медицинскими организациями удаленного мониторинга за контактными посредством медицинской информационной системы. 12. Руководителю управления здравоохранения Западно-Казахстанской области обеспечить: - исполнение требований действующих постановлений Главных государственных санитарных врачей Республики Казахстан и Западно-Казахстанской области. 13. Департаменту полиции Западно-Казахстанской области: - организовать патрулирование по соблюдению ограничительных мер, при выявлении нарушений либо неисполнения вышеуказанных требований незамедлительно направлять материалы в территориальные управления контроля качества и безопасности товаров и услуг; - совместно с территориальными управлениями контроля качества и безопасности товаров и услуг активизировать работу мониторинговых групп; - содействие в контроле за соблюдением условий домашнего карантина лиц с бессимптомным течением (носители) и лиц из окружения, определенных как близкий контакт с подтвержденным случаем COVID-19 (U07.1) и вирусной пневмонии (U07.2); 14. Управлению внутренней политики Западно-Казахстанской области, акимам районов и г.Уральск: - в течение 2 дней провести информирование населения о дополнительно принятых ограничительных мерах посредством массовой информации и социальных сетей; - разработать памятки для населения о дополнительно принятых ограничительных мерах, в том числе инструкции для граждан о соблюдении мер предосторожности, правил поведения на улицах в период ограничительных мероприятий с указанием всех необходимых контактов экстренных и аварийных служб; - проводить информационное сопровождение в средствах массовой информации о мерах, принимаемых по локализации очагов заражения и минимизации рисков ее распространения среди жителей области. 15. Считать утратившим силу Постановление Главного государственного санитарного врача ЗКО «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Западно-Казахстанской области» от 16 октября 2020 года №31-ПГВр; 15.1. Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, городов и районов Западно-Казахстанской области, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. 15.2. Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности. 15.3. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных ведомств, население проинформировать посредством массовой информации и социальных сетей. 16. Контроль за исполнением Настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Департамента Мустаева Н.Е. 17. Настоящее постановление вступает в законную силу с 10 ноября 2020 года. Главный государственный санитарный врач Западно-Казахстанской области М. Арыспаев