В Доме дружбы прошла встреча, посвященная Посланию Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Важный документ обсудили активисты Ассамблеи народа Казахстана. Первым слово взял заведующий секретариатом АНК при администрации президента Казахстана Марат Азильханов.

- Мы начинаем новый политический сезон с Послания главы государства. Президент дал высокий политический старт во всех девяти направлениях. Все цели и задачи так или иначе объединены идеей Справедливого Казахстана, - говорит спикер.

На фото Марат Азильханов. Фото Самата Хусайнова

- В связи с этим я хотел бы актуализировать наши цели и задачи. В мире идёт переоценка ценностей, и это всё не безболезненно для общества, в том числе и в нашей стране. Однако Созидание и единство остаются ключевыми задачами. Именно этим и занимается Ассамблея народа Казахстана. Глава государства объявил следующий год годом рабочих профессий. Мы должны подумать, какие проекты можем в связи с этим реализовать, кому помочь. Ещё один важнейший приоритет - сохранение закона и порядка. Глава государства каждый раз подчеркивает, что мы должны делать все для сохранения стабильности в обществе. Главнейшая задача Ассамблеи народа Казахстана - сохранить национальную идею, которая заключается в межнациональном согласии. Кроме того, мы всегда рядом с теми, кто нуждается.

Марат Азильханов особо поблагодарил представителей Ассамблеи народа Казахстана за активное участие в республиканской акции «Дорога в школу». Благодаря этому свыше 6000 детей из малообеспеченных семей получили необходимые принадлежности для начала учебы.

Фото Самата Хусайнова

Особое внимание выступающий акцентировал на том, что важно не допускать провокаций у обществе, которые могут дестабилизировать общество.

- Идеология единства встроена во все реформы страны. Недопустимо проявлять терпимость к любым фактам, нарушающим стабильность, - отмечает Марат Азильханов. - Акимы городов и областей должны быть напрямую вовлечены по сохранению стабильности. Активная работа ведется в «Ассамблея жастары», которая включает девять тысяч человек. Это продолжатели нашего дела.

Также выступающий подчеркнул, что большую работу активисты Ассамблеи народа Казахстана ведут в медиа сфере, это интервью и публикации в СМИ, посты в социальных сетях.

- Сейчас мы создаём календарь культурных событий на 2025 год. В нём будет отражено многообразие традиций и культур, но при этом единство народа Казахстана, - рассказал спикер.

В своем выступлении он отметил эффективную работу многих проектов Ассамблеи народа Казахстана.

Он отметил, что на 11 октября в Астане запланирован совет АНК, где обсудят ряд важных вопросов, в частности план событий на год 30-летия Ассамблеи, все они должны быть межэтнического характера. Кроме того, при АНК будут созданы творческая ассоциация и клуб этнополитологов.

- Наши приоритеты - это справедливый, чистый, безопасный, экологичный, единый Казахстан для нас и наших детей, - подытожил Марат Азильханов.

Фото Самата Хусайнова

В свою очередь заместитель руководителя Ассамблеи народа Казахстана Лугмар Буларов отметил, что сегодня государство дает гражданам возможность принимать активное участие во всех сферах жизни страны.

- Доказательство этому - референдум по строительству атомной электростанции. По этому вопросу дают право высказаться всем, чтобы услышать каждого и принять коллективное решение. Это действительно важный шаг, - отметил участник встречи.

Отметил важность решения по проведению референдума и общественный заместитель председателя АНК – глава Ассоциации корейцев Казахстана Юрий Шин.

- Мы, корейцы Казахстана, очень благодарны стране за жизнь под мирным небом и принимаем активное участие во всех сферах жизни страны. Например, у нас есть проект, согласно которому за три года мы посадим десять миллионов деревьев. Соглашение по этому вопросу уже подписано. Уверен, что все этнокультурные центры вносят свой посильный вклад в развитие страны, - подчеркнул Юрий Шин.

В завершении встречи все её участники сошлись во мнении, что будут и дальше сообща работать на благо Казахстана, руководствуясь приоритетами, изложенными Главой государства в послании.

Фото Самата Хусайнова

Елена СОКОЛОВА

Фото Самата ХУСАЙНОВА