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Социум

Экотуризм предложили развивать в ЗКО

Заместитель акима ЗКО встретился с послами США, Великобритании и Нидерландов и обсудил с ними вопросы дальнейшего сотрудничества, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 6 ноября в нашу область с рабочим визитом прибыли дипломаты и послы Королевства Нидерландов, Великобритании и Соединённых Штатов Америки. Визит делегации в ЗКО был организован компанией «Шелл Казахстан», который является инвестором Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в Бурлинском районе. Делегацию сопровождал председатель концерна «Шелл» в Казахстане Олив
Арайлым Усербаева
Экотуризм предложили развивать в ЗКО
Заместитель акима ЗКО встретился с послами США, Великобритании и Нидерландов и обсудил с ними вопросы дальнейшего сотрудничества, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" 6 ноября в нашу область с рабочим визитом прибыли дипломаты и послы Королевства Нидерландов, Великобритании и Соединённых Штатов Америки. Визит делегации в ЗКО был организован компанией «Шелл Казахстан», который является инвестором Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в Бурлинском районе. Делегацию сопровождал председатель концерна «Шелл» в Казахстане Оливье Лазар. – Компания «Шелл» уже на протяжении более 25 лет является партнером Казахстана в развитии энергетической отрасли страны. Являясь инвестором Карачаганакского проекта, Шелл вносит и будет продолжать вносить значительный вклад в социально-экономическое развитие вашего региона. У нас есть несколько проектов, в том числе в сфере безопасности на дорогах, - отметил Оливье Лазар. Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерландов Андре Карстенс сообщил, что вопрос водопользования  в их стране взят на особый контроль. Почти 90% использованной воды подлежат переработке. – Голландия по территории является маленькой страной, но в то же время в области инвестиции мы большая страна и мы являемся партнером Казахстана №1 в сфере инвестиции. Мы гордимся этим и собираемся внести свой вклад в урегулирование окружающей среды. В области пользования водных ресурсов нам есть чем с вами поделиться. Ведь 90% воды у нас циркулирует, мы не просто выливаем воду. Использованную жидкость мы чистим и снова используем ее. Через неделю в городе Нур-Султан будет проводится семинар и мы будем делиться опытом, - заявил  Андре Карстенс. Кроме этого, Андре Карстенс отметил, что они намерены построить на территории нашей области комплекс теплиц, в котором будут выращивать овощи и даже цветы. – Продукция, выращенная там, будет экологически чистой. Мощность предприятия - 40 тысяч тонн в год и это позволит экспортировать продукцию в Россию. Теплицы будут располагаться на площади 52 гектара. Мы будем очень рады с вами сотрудничать, - добавил Андре Карстенс. Заместитель акима ЗКО Серик Егизбаев отметил, что наша область готова сотрудничать во всех направлениях. – Мы рассмотрим все ваши предложения касательно гуманитарной, социальной, научной, культурной и экономической сферы. Западный Казахстан является одним из красивейших регионов Казахстана. По географическому расположению наша область относится и к Европе и к Азии. У нас есть пустыни, леса, реки, озера, степи, холмы. Урал впадает в Каспийское море. Нам интересна сфера туризма, чтобы к нам приезжали туристы из разных стран мира. Вы убедитесь, что у нас безопасно, мы развиваем гостиничный бизнес. Хотим теперь взяться за экотуризм и мы готовы создать все условия для этого. У нас проводятся археологические раскопки, много исторических мест. Каждый по своему вкусу может найти себе занятие, - рассказал Серик Егизбаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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