Экотуризм предложили развивать в ЗКО

Заместитель акима ЗКО встретился с послами США, Великобритании и Нидерландов и обсудил с ними вопросы дальнейшего сотрудничества, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 6 ноября в нашу область с рабочим визитом прибыли дипломаты и послы Королевства Нидерландов, Великобритании и Соединённых Штатов Америки. Визит делегации в ЗКО был организован компанией «Шелл Казахстан», который является инвестором Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в Бурлинском районе. Делегацию сопровождал председатель концерна «Шелл» в Казахстане Олив